Лавров: Россия продолжит работу по спасению ДРСМД, несмотря на позицию США

На прошедших переговорах в Женеве представители Вашингтона не захотели услышать доводы российской стороны.

Россия продолжит работу по спасению Договора о РСМД, несмотря на позицию США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2018 года (прямую трансляцию вёл Лайф).

— Мы по-прежнему готовы работать по спасению ДРСМД. Надеюсь, что те европейские страны, которые в этом заинтересованы, может быть, больше, чем кто-либо другой, тоже приложат усилия, чтобы не плестись в хвосте американской позиции, — сказал дипломат.

Он напомнил, что на прошедших переговорах в Женеве США не захотели услышать доводы российской стороны. По словам дипломата, это произошло из-за того, что американцы приехали на переговоры с уже заготовленной позицией, которая заключалась в постановке ультиматума.

— Наши вопросы о том, почему американцы не хотят ознакомиться с нашими предложениями, с конкретными параметрами вживую этой ракеты, остались неуслышанными. И, безусловно, остались неуслышанными наши предложения в ответ на те действия, которые мы готовы предпринять для развеивания американских опасений, — заявил Лавров. — Всё это было отметено, и логика всех американских подходов, которые вчера прозвучали, заключалась только в одном — вы нарушаете договор, а мы его не нарушаем.

Как уже писал Лайф, в декабре 2018 года Госдеп выдвинул ультиматум России: он заявил, что США через 60 дней выйдут из ДРСМД, если Москва "не вернётся к его соблюдению". Россия отвергает все обвинения со стороны Штатов по поводу того, что она якобы не исполняет договор.

Вчера в Женеве состоялись дипломатические консультации по этой теме. В Госдепе охарактеризовали итоги встречи как "разочаровывающие".