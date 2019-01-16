Лавров заявил, что Россия будет реагировать на активность НАТО у своих границ

Россия будет адекватно реагировать на повышенную активность Североатлантического альянса у границ РФ, заявил глава МИД нашей страны Сергей Лавров.

— Разумеется, и впредь будем должным образом реагировать на повышенную военную активность НАТО и приближение военной инфраструктуры к российским границам, — пояснил Лавров на большой пресс-конференции по итогам 2018 года.

Министр также напомнил, что Москва заинтересована в восстановлении нормальных отношений с ЕС и США.

Лайф ведёт прямую трансляцию большой пресс-конференции Лаврова.