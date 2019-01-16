Лавров на большой пресс-конференции пошутил про "красную кнопку"

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе большой пресс-конференции по итогам минувшего года пошутил по поводу "красной кнопки". Официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала нажать кнопку журналистку CBS, которая не могла задать вопрос министру из-за отсутствия звука у микрофона.

— Только не красную кнопку, — сказал с улыбкой глава МИД России.

Сегодня, 16 января, Сергей Лавров подводит итоги 2018 года. Лайф ведёт прямую трансляцию традиционной пресс-конференции министра иностранных дел России.