В ХМАО глава района пообещал цветы женщинам, которые назовут детей его именем

Андрей Трубецкой посетовал, что оказался "пока не в тренде", и заявил, что ситуацию нужно менять.

Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой пообещал подарить букеты цветов первым десяти женщинам, которые назовут сыновей его именем. Об этом политик сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

— Согласно отчёту, упавшему сегодня на мой стол, тройкой лидеров в районе по популярности имён стали Иван, Амир и Матвей, среди девочек — София, Виктория, Анна. Эту ситуацию однозначно нужно менять! А потому первой десятке мамочек, назвавших сыновей простым именем Андрей, лично от меня букет цветов, — написал Трубецкой, посетовав, что его имя "пока не в тренде".

Трубецкой отметил и необычные имена, которыми родители района называли новорождённых, — Давуд, Габриэль, Луна, Миралия, Оливия, Моника.

Политик сообщил, что по итогам 2018 года показатели рождаемости в Сургутском районе в 4,6 раза превысили показатели смертности. Кроме того, число заключённых браков на 29% превысило число разводов.

Ранее заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сообщила, что наблюдающаяся в России естественная убыль населения сменится приростом в 2023–2024 годах. Вице-премьер отметила, что в 2018 году темпы снижения рождаемости в России замедлились.