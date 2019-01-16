Неразменная монета. Лавров раскритиковал идею обмена Вышинского

Глава МИДа заявил, что российская сторона делает всё для освобождения арестованного журналиста.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не считает, что идея об обмене главреда РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского будет способствовать возвращению Киева к соблюдению своих обязательств по отношению к деятельности журналистов.

— Подобные идеи могут только подогревать желание тех, кто готов использовать журналистов как разменную монету в своих неблаговидных целях, — подчеркнул Лавров на большой пресс-конференции по итогам 2018 года.

Глава МИД РФ также заявил, что Москва сделает всё для освобождения арестованного главы РИА "Новости Украина". По словам министра, российская сторона по каналам международных организаций, союзов журналистов и в ходе двусторонних контактов с представителями других стран призывает выпустить Вышинского.

Напомним, главреда РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в поддержке ДНР и ЛНР, а также в государственной измене. 17 мая суд в Херсоне арестовал журналиста. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.