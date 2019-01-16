Лавров прокомментировал обвинения в адрес Трампа по поводу "работы на Кремль"

По мнению главы российского МИД, это свидетельствует о понижении стандартов западной журналистики.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что обвинения в адрес американского президента Дональда Трампа по поводу связей с Кремлём свидетельствуют о понижении стандартов журналистики. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам 2018 года (прямую трансляцию вёл Лайф).

В то же время Лавров признался, что не может поверить в то, что эта проблема искренне волнует представителей американской прессы.

— Честно говоря, мне уже трудно комментировать то, что происходит в США, — добавил российский дипломат. — Но что касается обвинений президента Трампа в том, что он является российским агентом, по сути дела, я считаю, что для американской прессы это такое понижение стандартов журналистики и, собственно, неблагодарное дело.

Ранее стало известно, что Конгресс США ищет способ узнать у переводчиков Трампа детали беседы с Путиным, которая прошла в Хельсинки в июле прошлого года. СМИ сообщали, что Трамп изъял все детальные записи переговоров с Путиным и потребовал от переводчиков ни с кем не обсуждать встречу президентов.

А на днях во время брифинга в Белом доме Трамп заявил, что "никогда не работал на Россию", а задавать ему подобные вопросы — это всё равно что опозориться.