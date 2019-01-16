"Балканский Эскобар" добровольно сдался полиции после почти трёх лет в бегах

Клемент Балили прятался от властей с мая 2016 года, в полицию сдался под гарантию непредвзятого судебного процесса.

Один из самых разыскиваемых наркобаронов Албании, Клемент Балили, сдался властям после почти трёх лет в бегах. Об этом сообщает агентство "Танюг".

СМИ прозвали Балили "балканским Пабло Эскобаром". Мужчина скрывался от ареста с мая 2016 года. В полицию он пришёл вместе с адвокатом и сдался под гарантию непредвзятого судебного процесса. Балили обвиняют в организации контрабанды наркотиков в европейские и другие страны.

Информацию об аресте наркобарона прокомментировало посольство США в Тиране.

— Мы поздравляем государственную полицию Албании и правоохранительные органы с арестом известного в международных кругах наркоторговца Клемента Балили, — сказано в сообщении дипмиссии.

В посольстве отметили, что арест "балканского Эскобара" является крупным шагом для албанского народа на пути к усиленному верховенству права. В дипмиссии подчеркнули, что арест Балили послужит прогрессом к открытию переговоров о вступлении Албании в Евросоюз. В посольстве выразили надежду на быстрое и тщательное расследование и судебное разбирательство в отношении Балили.

В прошлом году полиция Албании перехватила 631 килограмм кокаина, спрятанного в грузе с бананами.