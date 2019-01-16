Как после бомбёжки. Первые фото и видео с места взрыва на заводе в Ленобласти

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Как после бомбёжки. Первые фото и видео с места взрыва на заводе в Ленобласти

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Фото: ©L!FE

<p>Фото: ©L!FE</p>

Взрыв, прогремевший сегодня на заводе в Кингисеппе, разрушил часть промышленного здания. На месте ЧП работают экстренные службы. Об этом свидетельствуют первые фото и видео с места взрыва.

Ранее местные жители сообщили, что взрыв произошёл, по предварительным данным, на территории завода "Полипласт", который занимается выпуском продукции из пластика.

<p>Фото: ©L!FE</p>

Видео и фото с места ЧП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.

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