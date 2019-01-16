Взорвалась бочка с ГСМ. Двое пострадали при ЧП на химзаводе в Ленобласти

При взрыве на химзаводе "Полипласт" в Кингисеппе Ленинградской области пострадало два человека. Они получили ранения из-за взорвавшейся бочки с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Очевидцы сообщили, что работники завода эвакуировались из здания ещё до взрыва. При этом от ударной волны в зданиях в радиусе трёх километров от завода повылетали стёкла, а в центре города в одном из зданий даже посыпалась штукатурка.

Лайф ранее публиковал фото и видео с места ЧП.