"Удивляюсь шумихе". Лавров оценил ситуацию вокруг судьбы Союзного государства

По словам министра, создание общей с Белоруссией конституции, парламента и суда пока не представляется возможным.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг последних заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко и судьбы договора о Союзном государстве.

— Что касается Союзного государства, вы знаете, я просто удивляюсь той шумихе, которая вокруг этой темы раздута, и в том числе в СМИ. Договор о создании Союзного государства открытый, имеется в доступе, — сказал глава МИД РФ на ежегодной пресс-конференции в Москве.

Лавров отметил, что в соглашении прописано много чего из тех вещей, которые в то время объединили две страны и побудили к строительству Союзного государства. По его словам, на данном этапе создание общей с Белоруссией конституции, парламента и суда не представляется возможным, но Москва и не настаивает. Лавров считает, что это рабочие моменты, в которых не стоит искать геополитического подтекста.