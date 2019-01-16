Лавров: Признание итогов Второй мировой войны Японией не является ультиматумом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что признание итогов Второй мировой войны Японией не является ультиматумом. По словам руководителя ведомства, это неизбежный неотъемлемый фактор современной международной системы.

— Япония при поддержке Советского Союза в 1956 году стала членом ООН, подписала и ратифицировала устав ООН, в котором есть статья 27, гласящая, что все результаты Второй мировой войны незыблемы, — сказал министр на пресс-конференции, посвящённой итогам 2018 года.

Напомним, 12 января 2019 года глава МИД Японии Таро Коно прибыл в Москву с официальным визитом. Вместе с российским министром Сергеем Лавровым они договорились об ускорении работы над мирным договором.

Лавров подчеркнул, что вопрос о суверенитете России над Курилами не обсуждается.