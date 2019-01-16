Россиянам рассказали, за какие услуги ЖКХ они могут не платить

За отопление и ресурсы, используемые для общедомовых нужд, платить придётся в любом случае.

Собственники жилых помещений могут отказаться платить за некоторые услуги ЖКХ. Об этом заявила руководитель Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с "Российской газетой".

По её словам, гражданин имеет право написать заявление на имя организации, выставляющей счета, к примеру, за то же водоснабжение, о том, что он проживает по другому адресу.

— Можно не платить за персональное потребление электроэнергии, воды и отведение. Но надо ставить приборы учёта либо подтвердить, что их установка невозможна в этом доме — сейчас требуется документальное подтверждение, — сказала Разворотнева.

Она напомнила, что необходимо также подавать показания приборов учёта. Если данные не заполняются сроком больше шести месяцев, платежи начнут начислять с повышенным коэффициентом, и оспорить это будет невозможно.

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