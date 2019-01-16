Лавров заявил, что арест Уилана не связан с желанием обменять его на россиян

Глава ведомства подчеркнул, что Россия такими вещами не занимается, а американец был задержан с поличным.

Задержание гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже против России не связано с желанием обменять его на россиян, арестованных или задержанных за рубежом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции, посвящённой итогам 2018 года.

— Мы никогда такими вещами не занимаемся. Ещё раз говорю, он был задержан с поличным, — сказал Лавров.

В конце декабря ФСБ России сообщила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана. В ведомстве заявили, что в отношении американца заведено уголовное дело по статье "Шпионаж", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Брат задержанного ранее заявил, что Уилан является гражданином четырёх стран: Ирландии, Канады, США и Великобритании.