"Спаивание населения". Депутат выступил против продажи пива в отделениях почты

Ярослав Нилов считает появление такого товара в отделениях Почты России попыткой зарабатывать деньги на здоровье граждан.

Депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов высказался против продажи пива в отделениях Почты России. Об этом сообщает агентство "Москва".

— Мы в ЛДПР выступаем против, мы считаем, что это не что иное, как попытка зарабатывать деньги на здоровье граждан, продолжается спаивание населения. Мы категорически против этого! — заявил Нилов, комментируя сообщения о продаже пива в некоторых отделениях Почты России.

Ранее Лайф сообщал, что десятки отделений Почты России в Мурманской области начали продавать пиво для повышения их рентабельности и привлечения дополнительных средств на улучшение работы почтовой связи. Эксперт объяснил, что подобный симбиоз понравится жителям сельской местности. В компании рассказали, что продажа слабоалкогольной продукции начата более чем в трёх тысячах отделений по всей стране.