Госдума поддержала закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

Согласно документу, в частности, отпускная стоимость препарата может быть увеличена не чаще одного раза в год.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о снижении цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), в том числе падении их стоимости в иностранной валюте. Соответствующее решение было принято депутатами в ходе заседания.

Проектом также предлагается обязать производителей перерегистрировать в 2019–2020 гг. предельные отпускные цены на лекарства, включённые в перечень ЖНВЛП. Согласно документу, отпускная стоимость препарата может быть перерегистрирована в сторону увеличения не чаще одного раза в год.

Ранее в Госдуме предложили ввести в российских вузах обучение по новой специальности — врач паллиативной помощи.