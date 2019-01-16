Госдума поддержала закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

Госдума приняла в первом чтении законопроект о снижении цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), в том числе падении их стоимости в иностранной валюте. Соответствующее решение было принято депутатами в ходе заседания.
Проектом также предлагается обязать производителей перерегистрировать в 2019–2020 гг. предельные отпускные цены на лекарства, включённые в перечень ЖНВЛП. Согласно документу, отпускная стоимость препарата может быть перерегистрирована в сторону увеличения не чаще одного раза в год.
Ранее в Госдуме предложили ввести в российских вузах обучение по новой специальности — врач паллиативной помощи.
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