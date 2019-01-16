Носил с собой ножи. В Сербии задержали подозреваемого в подготовке теракта

В сербском городе Нови-Пазаре задержали подозреваемого в подготовке теракта. Как сообщает издание Blic, речь идёт о 21-летнем Армине Алибашиче. У него в рюкзаке нашли пневматическое ружьё с оптическим прицелом и несколько ножей.

У подозреваемого дома нашли флаги ИГИЛ*, литературу этой террористической организации, а также химикаты, которые он мог использовать для изготовления взрывчатки.

Армин Алибашич также был связан с молодыми людьми, которые собирались уехать в Сирию.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.