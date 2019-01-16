Рвануло горючее. Момент взрыва на химзаводе в Ленобласти попал на видео

Момент взрыва на химзаводе "Полипласт" в Кингисеппе Ленинградской области зафиксировал видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля.
Ранее сообщалось, что от ударной волны в зданиях в радиусе трёх километров от предприятия повылетали стёкла, а в центре города в одном из зданий даже посыпалась штукатурка. Число пострадавших в результате ЧП увеличилось до четырёх, все они госпитализированы. Лайф публиковал фото и видео с места взрыва.
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