Рвануло горючее. Момент взрыва на химзаводе в Ленобласти попал на видео

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Рвануло горючее. Момент взрыва на химзаводе в Ленобласти попал на видео

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Момент взрыва на химзаводе "Полипласт" в Кингисеппе Ленинградской области зафиксировал видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля.

Ранее сообщалось, что от ударной волны в зданиях в радиусе трёх километров от предприятия повылетали стёкла, а в центре города в одном из зданий даже посыпалась штукатурка. Число пострадавших в результате ЧП увеличилось до четырёх, все они госпитализированы. Лайф опубликовал фото и видео с места взрыва.

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