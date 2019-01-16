Пермячка потребовала наказать врачей, из-за которых она потеряла ребёнка

Женщина обратилась в больницу с болями в животе, где её отправили в инфекционное отделение без предварительного обследования.

Жительница Перми, 30-летняя Светлана Ч., требует возместить ей моральный ущерб и наказать врачей, которые удалили ей матку, из-за чего она потеряла ребёнка и больше не сможет родить. Об этом сообщает издание "В-курсе.ру".

Светлана рассказала, что обратилась в мае 2018 года в больницу с острыми болями в животе и тошнотой, когда была на 30-й неделе беременности. Врачи не стали её госпитализировать и обследовать и отправили в инфекционную больницу. Медики не учли, что пациентка была уже раньше беременна и у неё был выкидыш.

Врачи позже вернули Светлану в больницу, куда она изначально обратилась, но ребёнка было уже не спасти. Кроме того, у неё начались осложнения, и ей пришлось удалить матку.

Светлана намерена добиться справедливости и обратилась к депутатам и общественникам, которые будут добиваться увольнения главврача.

— Я и моя семья хотим разобраться, почему при обращении не было оказано квалифицированной помощи, а также что привело к кровотечению и удалению матки. Кроме того, я хочу получить компенсацию морального вреда, — сказала Светлана.

Депутат Пермской городской думы Илья Лисняк рассказал, что Росздравнадзор и ФОМС провели проверку и подтвердили факт нарушений. Врач, отказавший Светлане в лечении, в настоящее время продолжает работать.

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