Три билборда не в Миссури. Жители Омска нашли новый способ борьбы с сугробами

Активисты решили установить мотивирующие коммунальщиков таблички, однако местные власти теперь не могут найти.

Жители Омска решили бороться со снегом в городе, устанавливая таблички с призывами к очистке улиц. Активисты взяли на заметку метод героини фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

В Сети появились фотографии "билбордов", якобы установленных на 6-й Шинной улице.

— Снег не убирают — его сгребают в сторону. Ответственных не увольняют — им платят премии. Как же так, мэр Омска Оксана Фадина? — написано на табличках.

Представители администрации города сообщили, что информация об установленных табличках не соответствует действительности. Власти Омска заявили, что появившиеся в Сети фотографии могут быть фотомонтажом, а работы по вывозу снега с указанного участка улицы проводятся в плановом режиме.

Позднее телеграм-канал "Омгорсовет" сообщил о появлении похожих табличек в районе 21-й Амурской улицы.

— Вероятно, их ставят, фотографируют и сразу убирают, но ловить мы никого не собираемся. Все работы по вывозу снега с городских автомагистралей, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов проводятся регулярно — согласно графику, — цитирует РИА "Новости" представителя ДЭУ Октябрьского округа.

Ранее Лайф сообщал, что россияне выбрали лучший полнометражный художественный фильм 2018 года. По мнению пользователей "Кинопоиска", им как раз стала лента "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Весной прошлого года исполнительница главной роли в фильме Фрэнсис Макдорманд получила "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль".