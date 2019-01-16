Уголовное дело против Кличко. На Украине расследуют злоупотребления мэра Киева

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начать уголовное производство против Виталия Кличко. Киевскому мэру вменяют нарушения сразу по нескольким уголовным статьям, среди которых даже содействие участникам организованной преступной группировки (ОПГ).

Неназванный заявитель пожаловался на Кличко инспекторам НАБУ ещё в прошлом году, однако ведомство отказалось регистрировать уголовное производство в отношении чиновника. Тогда истец обратился в суд, указав на факты бездействия бюро. Украинская Фемида встала на сторону заявителя.

Об обстоятельствах вменяемых Кличко злоупотреблений пока ничего не известно. Бывший боксёр также не комментировал подачу иска.

Отметим, что в украинских СМИ периодически появляются данные о том, что киевский мэр замечен в финансовых злоупотреблениях. Среди громких скандалов фигурировал тендер на установку флагштока перед Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне. Речь шла о космической сумме 47,5 млн гривен (или 1,6 млн долларов).