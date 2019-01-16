Уголовное дело против Кличко. На Украине расследуют злоупотребления мэра Киева

Неназванный заявитель пожаловался на Кличко инспекторам НАБУ ещё в прошлом году, однако ведомство отказалось регистрировать уголовное производство в отношении чиновника. Тогда истец обратился в суд, указав на факты бездействия бюро. Украинская Фемида встала на сторону заявителя.
Об обстоятельствах вменяемых Кличко злоупотреблений пока ничего не известно. Бывший боксёр также не комментировал подачу иска.
Отметим, что в украинских СМИ периодически появляются данные о том, что киевский мэр замечен в финансовых злоупотреблениях. Среди громких скандалов фигурировал тендер на установку флагштока перед Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне. Речь шла о космической сумме 47,5 млн гривен (или 1,6 млн долларов).
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