Путин пообещал выделить 5 млрд рублей на ремонт театров в регионах

Наступивший год объявлен в России Годом театра. В его рамках планируются масштабные международные и общероссийские мероприятия.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить дополнительные 5 млрд рублей на ремонт театров в регионах.

— Состояние многих региональных театров, театров малых городов неудовлетворительное, они нуждаются в ремонте, модернизации, обновлении оборудования, в том числе и детские театры... Владимир Владимирович обещал поддержать, — сообщала на заседании 16 января председатель верхней палаты.

Матвиенко подчеркнула, что Год театра должен охватить не только российскую столицу, но и все субъекты РФ. Особого внимания, по её мнению, достойны законы, направленные на создание наиболее благоприятных условий для творчества, а также финансовой и хозяйственной деятельности театров и других культурных учреждений.

Спикер Совфеда добавила, что театр в России достиг высочайшего расцвета, снискал подлинно всенародную любовь.

Напомним, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках планируются масштабные международные и общероссийские мероприятия.