Лавров заявил, что Болсонару вряд ли окажется "троянским конем" для БРИКС

Россия не видит причин считать, что Бразилия при новом президенте Жаире Болсонару будет играть деструктивную роль в БРИКС. Об этом на пресс-конференции, посвящённой итогам 2018 года, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава ведомства отметил, что Болсонару контактировал с российскими представителями, в том числе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

— Он подтвердил нацеленность на обеспечение преемственности в отношениях с РФ и свой настрой на участие в дальнейшем развитии БРИКС, в котором Бразилия начала председательствовать в этом году, — сказал министр, отвечая на вопрос, есть ли опасения, что Болсонару окажется "троянским конем" для БРИКС.

По словам Лаврова, бразильские коллеги на днях ознакомили российскую сторону с планами председательства, сроками проведения министерских заседаний, саммита и программой, которую они предлагают другим участникам объединения.

— Я не вижу никаких причин предполагать, что Бразилия будет в БРИКС играть деструктивную роль, — сказал дипломат.