Лавров отреагировал на планы США отправить военные корабли в Арктику

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы США направить военные корабли в Арктику. Он пояснил, что если Вашингтон будет соблюдать международные нормы, то Москва не видит никакой проблемы.

— США могут, как и все остальные арктические державы, пользоваться морскими путями в этом регионе, да и не арктические державы тоже могут пользоваться морскими путями в этом регионе. Если речь идёт о том, что военные корабли любого государства хотят использовать Северный морской путь, то для этого есть правила использования Северного морского пути..., — напомнил Лавров на пресс-конференции по итогам 2018 года.

Он добавил, что Россия исходит из того, что США будут соблюдать международно-правовые нормы, "иначе и быть не может".

Как уже сообщал Лайф, глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит военные корабли в Арктику. Таким образом США планируют усилить своё присутствие в Арктике, чтобы ослабить влияние России и Китая в этом регионе.