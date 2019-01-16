До €100 в сутки. Пассажирам предлагают увеличить компенсации за забытый багаж

В Госдуме сочли несправедливым, что клиентам авиакомпаний приходится платить существенные деньги даже за небольшой перевес, а вот в случае ошибки со стороны перевозчика путешественник получает в ответ только извинения.

Автор инициативы — депутат Виталий Милонов. По его словам, было бы справедливо обязать авиакомпании выплачивать путешественнику за забытый багаж по 100 евро за каждые сутки.

— А то никакой ответственности нет. "Ой, извините, простите" — и всё. А если ты, не дай бог, компанию чем-то не удовлетворил — у тебя там на килограмм больше багаж, — ну просто всё: плати по 50–100 евро за каждый килограмм превышения веса — просто казни египетские начинаются. Это нечестно, — приводит слова парламентария агентство "Москва".

Вместе с тем Милонов предлагает увеличить компенсацию пассажирам за задержку рейса, произошедшую по вине перевозчика.

— А что это такое: "Мы задержали ваш рейс на шесть часов — вот вам бутылочка воды, пейте и наслаждайтесь", — возмутился депутат.

Ранее Лайф сообщал, что в 2017 году каждый двухсотый авиапассажир терял свой багаж. При этом чаще всего пропадали чемоданы пассажиров, которые летали на стыковочных рейсах, с пересадкой.

А по данным SITA Baggage Report, только в 2017 году в мире было потеряно 21,6 миллиона единиц багажа пассажиров. Из них 47% затерялись при трансфере, 16% просто забыли погрузить на борт самолёта, 4% по ошибке отправили не туда и ещё столько же пропало при выгрузке. Оставшиеся 29% багажа исчезли по каким-то иным причинам.