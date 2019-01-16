СК возбудил дела по факту нападений на российских дипломатов на Украине

Одного облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли, а в мае другому в лицо плеснули едкой трудносмываемой жидкостью.

Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела после нападений, совершённых на Украине на сотрудников российских представительств в 2018 году.

— Принятие этих процессуальных решений по прошествии длительного времени связано с необходимостью получения значимой для следствия информации и сбора дополнительных сведений, — пояснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Отмечается, что в результате нападений было повреждено имущество Посольства Российской Федерации, причинён вред дипломатическому работнику.

Так, 26 ноября неизвестные облили автомобиль сотрудника Посольства РФ легковоспламеняющейся жидкостью и затем подожгли. А в мае нападению подвергся директор Российского центра науки и культуры Константин Воробьёв. Ему в лицо плеснули едкой трудносмываемой жидкостью.