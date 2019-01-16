Названы самые популярные запросы москвичей на портале открытых данных

Сервисом открытых данных от Правительства Москвы в 2018 году воспользовались более 1,8 миллиона раз, чаще всего интересовались графиком отключения горячей воды. Опубликованный на портале столичного мэра топ-10 выглядит так:
- График отключения горячей воды.
- Избирательные участки города Москвы.
- Поликлиническая помощь взрослым.
- Реестр камер дворового видеонаблюдения.
- Диспансеры.
- Реестр камер подъездного видеонаблюдения.
- Объекты культурного наследия.
- Центры здоровья.
- Перечень организаций, имеющих лицензию на выдачу справок для получения водительских удостоверений, ношения оружия и другие.
- Женские консультации.
В базах данных сервиса содержится информация почти о двух миллионах объектах инфраструктуры столицы — начиная от расположения городских велопарковок и заканчивая центрами бесплатной вакцинации животных против бешенства. Также на портале можно найти сведения о ближайшем к дому бассейне или спортивной площадке.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени