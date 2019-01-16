Названы самые популярные запросы москвичей на портале открытых данных

С помощью сервиса можно узнать информацию почти о двух миллионах объектах инфраструктуры столицы.

Сервисом открытых данных от Правительства Москвы в 2018 году воспользовались более 1,8 миллиона раз, чаще всего интересовались графиком отключения горячей воды. Опубликованный на портале столичного мэра топ-10 выглядит так:

График отключения горячей воды. Избирательные участки города Москвы. Поликлиническая помощь взрослым. Реестр камер дворового видеонаблюдения. Диспансеры. Реестр камер подъездного видеонаблюдения. Объекты культурного наследия. Центры здоровья. Перечень организаций, имеющих лицензию на выдачу справок для получения водительских удостоверений, ношения оружия и другие. Женские консультации.

В базах данных сервиса содержится информация почти о двух миллионах объектах инфраструктуры столицы — начиная от расположения городских велопарковок и заканчивая центрами бесплатной вакцинации животных против бешенства. Также на портале можно найти сведения о ближайшем к дому бассейне или спортивной площадке.