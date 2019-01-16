В Белгородской области у ветерана отобрали вручённый по ошибке подарок

Женщине оставили букет цветов, а пакет с конфетами и подарком забрали. Вся ситуация очень огорчила ветерана.

Сотрудники администрации посёлка Разумное по ошибке пришли не в ту квартиру и поздравили с Новым годом не ту женщину. О случившемся в одном из пабликов в соцсети написала правнучка ветерана ВОВ Лидии Новосельцевой Леся Кравцова.

По словам девушки, её прабабушку не поздравляли ни с 95-летним юбилеем, ни когда женщине исполнялось 96 лет. Перед Новым годом сотрудники администрации посёлка пришли в квартиру к Новосельцевой и стали поздравлять с наступающими праздниками, назвав не её имя.

— Действительно, очень давно её ни с чем не поздравляли: в 2017 году ей исполнилось 95 лет — не поздравили, в 2018-м — не поздравили. К ней пришли и начали поздравлять: "Дорогая..." и назвали не её имя, но в этот момент уже успели вручить пакет с подарком и цветы. Бабушка сказала, что это не она и "вы ошиблись". Они забрали пакет, извинились, но оставили ей букет и ушли совершенно в другой подъезд, — рассказала Кравцова в комментарии Fonar.TV.

По словам правнучки ветерана, дальше пенсионерка со слезами на глазах говорила о своей обиде из-за сложившейся ситуации, ведь её давно не поздравляли.

Как рассказала сама пенсионерка, в пакете, который ей вручили по ошибке, была коробка конфет и одеяло или подушка. Перед пенсионеркой извинились только после того, как её правнучка рассказала о произошедшем в соцсети. Сотрудники администрации пообещали Новосельцевой вместе отметить её 97-летие.

В администрации посёлка отказались комментировать произошедшее по телефону.

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