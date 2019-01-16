Лавров заявил, что Россия не злорадствует из-за ситуации с Brexit

Глава ведомства отметил, что Москва готова сотрудничать с Лондоном и Брюсселем, независимо от того, как решится ситуация с Брекситом.

Россия не злорадствует по поводу ситуации, сложившейся с выходом Великобритании из Евросоюза. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Кто-то говорит и пишет, что Россия потирает руки и злорадствует. Ничего подобного, — сказал министр.

По словам Лаврова, Brexit является личным делом Соединённого Королевства и его граждан. Он подчеркнул, что Москва готова сотрудничать с Лондоном и Брюсселем, независимо от того, как решится ситуация с Брекситом.

Соединённое Королевство должно покинуть Европейский союз 29 марта 2019 года. В октябре Правительство Великобритании и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода, однако 15 января Палата общин Великобритании проголосовала против документа.