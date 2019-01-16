МИД Украины выразил протест России из-за продления ареста моряков

МИД Украины выразил протест России из-за решения Лефортовского суда Москвы продлить срок ареста морякам, обвиняемым в незаконном нарушении границы РФ. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

— МИД Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Лефортовского районного суда Москвы продлить содержание под стражей 24 украинских военнослужащих, — говорится в сообщении.

В Киеве утверждают, что суд над нарушителями государственной границы якобы противоречит нормам международного гуманитарного права. В связи с этим Украина призывает международное сообщество осудить Москву и усилить на неё давление.

Все 24 украинских моряка останутся под стражей до 24 апреля. Это решение принял Лефортовский суд Москвы. Ранее на допросах моряки сами признавались, что проход кораблей ВМС Украины в Азовское море — это провокация Киева.