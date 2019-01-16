Чубайс назвал Россию бедной и энергорасточительной страной

По его мнению, бороться с растратами энергии можно только путём запретов или повышения тарифов.

Россия — одна из самых энергорасточительных стран. Ситуацию можно изменить, но методы ограничены из-за её бедности. Об этом заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.

— Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире, — сказал он.

Чубайс отметил, что роста энергоэффективности в стране нет, в отличие от других стран. И назвал два метода, которые, по его мнению, помогли бы России изменить ситуацию, однако они "крайне болезненны". Первый — повышение тарифов на электроэнергию.

— Россия — страна бедная, и с плеча, сходу решить задачу повышения цены — неправильно. Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне, — сказал Чубайс.

Вторым способом он назвал "лобовые запреты", которые можно позаимствовать в "лучших мировых практиках".

Ранее Чубайс заявлял о предпосылках энергетического кризиса в России.