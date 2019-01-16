Сбербанк предложит клиентам выдавать займы компаниям

Отмечается, что банк будет проводить оценку рисков компаний, которые претендуют на получение денег от физических лиц.

В первом квартале 2019 года Сбербанк планирует запустить краудлендинговую платформу. Через неё клиенты банка смогут кредитовать компании, выдавая займы. Об этом на Гайдаровском форуме сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, пишет ТАСС.

— Краудлендинг — это та платформа, где физическое лицо может дать заём юридическому лицу. Обычно это сделать крайне сложно, потому что нужен какой-то посредник или площадка, куда физлицо может прийти, найти интересующее юрлицо и дать деньги, — пояснил Ведяхин.

Зампредседателя правления Сбербанка сообщил, что компания запустит такую платформу в первом квартале 2019 года. Он добавил, что в большинстве случаев Сбербанк будет выступать соинвестором.

Ведяхин отметил, что клиенты смогут узнать оценку риска для каждой компании и сделать инвестицию через мобильное приложение. Оценку рисков компаний, претендующих на получение денег от физических лиц, будет проводить сам Сбербанк.

Ранее Лайф писал, что Сбербанк может лишиться монополии на рынке переводов физлиц.