Проезд по МЦД можно будет оплатить банковской картой или смартфоном

Турникеты будут принимать карточки с поддержкой технологий PayPass и PayWave. Подойдёт и большинство смартфонов и планшетов c технологией передачи данных NFC.

Турникеты на платформах Московских центральных диаметров оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, оплатить поездку можно будет при помощи смартфона или банковской карты.

Важно, чтобы банковская карта поддерживала PayPass или PayWave, а смартфоны должны обладать функцией Android Pay, Apple Pay или Samsung Pay.

— Чтобы оплатить проезд, москвичам и гостям столицы нужно будет приложить банковскую карту или гаджет к терминалу на турникете, — говорится в сообщении.

Помимо того, турникеты МЦД будут принимать к оплате карту "Тройка", а также браслеты, брелоки, кольца и наклейки с функцией проездного.

Заместитель мэра, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов напомнил, что сейчас картой или смартфоном можно расплатиться в метро и на Московском центральном кольце. По его словам, такой вид оплаты намного удобнее, а пассажиру не нужно записывать поездки на проездной билет.

Напомним, что два первых диаметра — МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск — будут запущены уже в конце 2019-го — начале 2020 года. Затем планируется ввести ещё три линии МЦД.