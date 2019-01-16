Глава бурятского района ввёл режим ЧС ради удачной сделки и стал фигурантом дела

В ходе проверки было установлено, что фактическая стоимость ремонтных работ составила 800 тысяч рублей вместо выделенных полутора миллионов.

Глава Баргузинского района Алексей Балуев подозревается в превышении должностных полномочий. Следствие выяснило, что чиновник отдал контракт на полтора миллиона рублей на ремонт частично разрушившегося моста знакомому своего приятеля, а после заставил членов комиссии принять некачественную работу, сообщает региональное Следственное управление СК РФ.

По версии следствия, в декабре 2017 года из-за частичного разрушения потребовался ремонт моста через реку Сувинка, расположенного на автомобильной дороге местного значения. К главе района обратился знакомый, предложивший отремонтировать мост за бюджетные средства через подконтрольного ему предпринимателя. Балуев объявил режим ЧС на территории вблизи моста, чтобы обойти требования законодательства о контрактной системе.

На ремонт моста из резервного фонда Республики Бурятия были выделены средства в размере более полутора миллионов рублей. Балуев заключил контракт на ремонт моста с нужным предпринимателем, зная, что подрядчик не обладает необходимой квалификацией в области мостостроения.

После завершения ремонтных работ члены приёмной комиссии выявили несоответствие фактически выполненных работ условиям муниципального контракта. Балуев заставил членов комиссии подписать акт приёмки работ и исключил из неё двух человек, не согласившихся с его требованиями. После на счета предпринимателя были перечислены оговорённые в контракте средства в размере более полутора миллионов рублей.

В ходе проверки было установлено, что фактическая стоимость ремонтных работ вместе с материалами составила 800 тысяч рублей. Настил моста был сделан из досок, а не из бруса, что грозит обрушением конструкции при прохождении тяжёлых транспортных средств.

В отношении Балуева возбуждено уголовное дело, в администрации и в доме главы района проводится обыск и выемка документов.