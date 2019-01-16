Шестилетняя девочка погибла в реабилитационном центре, проглотив шарик

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Шестилетняя девочка погибла в реабилитационном центре, проглотив шарик

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Фото: © Flickr/mdett

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи допрашивают сотрудников учреждения.

В центре социальной реабилитации детей-инвалидов в Москве погибла шестилетняя девочка, задохнувшись из-за попавшего в рот воздушного шарика. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова в беседе с ТАСС.

— В центре социальной реабилитации для детей-инвалидов на юго-западе Москвы обнаружено тело девочки 2012 года рождения (...) Смерть ребенка наступила вследствие механической асфиксии (удушения), — сказала Иванова.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об убийстве по неосторожности. В настоящее время следователи допрашивают сотрудников учреждения.

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