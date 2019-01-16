Шесть человек погибли и 19 пострадали при взрыве в сирийском Манбидже

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Шесть человек погибли и 19 пострадали при взрыве в сирийском Манбидже

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В сирийском Манбидже прогремел взрыв. Как сообщает Al Jazeera, жертвами ЧП стали шесть человек, ещё 19 пострадали.

По данным СМИ, взрыв прогремел на пути следования американского военного патруля. Подробности ЧП устанавливаются. Также нет данных о гражданстве погибших.

Ответственность за взрыв пока не взяла ни одна из группировок.

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