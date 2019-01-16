Греф рассказал, как побороть коррупцию в России

Единственным способом борьбы с коррупцией является цифровизация. Как заявил глава Сбербанка Герман Греф, создание государственной цифровой платформы, где можно будет получить информацию о деятельности чиновников, приведёт к исчезновению коррупции как явления.

— Я другого способа борьбы с коррупцией не вижу, кроме как цифровизация, — сказал он.

По его словам, министерства и ведомства будут пытаться строить собственные закрытые системы.

— Они будут обосновывать это государственной безопасностью, государственными интересами, возможностями государства проводить свою независимую политику. Они будут бороться за то, чтобы получать деньги и строить свою закрытую систему, в которую никого не будут пускать, — отметил Греф.