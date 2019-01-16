Операция "чистое поле". Эксперт объяснил, зачем Киев готовит диверсии в Донбассе

По словам Валерия Коровина, Украине нужно пространство, "Донбасс без людей, без населения", так как население региона — русскоговорящие люди, которые "неисправимы с точки зрения идеологии украинского правительства".

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в беседе с Лайфом рассказал, зачем Вооружённые силы Украины устраивают провокации в Донбассе. По его словам, все они были бы реализованы, если бы не высокая боевая готовность и решимость со стороны армии Донецкой и Луганской народных республик.

— Но действительно в планах ВСУ и вообще украинской стороны, в принципе, покончить с Донбассом как явлением, как территорией, которую Украина считает своей, рассматривая именно как территорию, — сказал Коровин.

Политолог добавил, что Украине нужно пространство, "Донбасс без людей, без населения", так как население региона — русскоговорящие люди, которые "неисправимы с точки зрения идеологии украинского правительства".

— Поэтому это население неисправимо, оно может быть только уничтожено, подвергнуто либо тотальному геноциду, либо выселению, выталкиванию, выдворению через попытки создать невыносимые условия для жизни, чтобы русское население покидало Донбасс и тем самым освобождало его. По сути, Порошенко и его окружение реализуют операцию "чистое поле", которая была создана ещё для Саакашвили в 2008 году и которая не состоялась, — отметил политолог.

И такая стратегия, как заметил Коровин, реализуется через подготовку провокаций, которые способны привести к гуманитарной катастрофе.

Таким образом директор Центра геополитических экспертиз прокомментировал сообщения о том, что ВСУ планируют подорвать шлюзы Мироновского водохранилища в Донбассе.