"Феерическое событие". Политолог назвал ожидаемым провал голосования по Brexit

По мнению эксперта, далее начнутся повторные переговоры с ЕС для заключения более выгодного для Лондона договора.

Политолог Борис Межуев заявил в беседе с Лайфом, что провала голосования по Брекситу в английском парламенте следовало ожидать. По его мнению, было предсказуемым, что сторонники более жёсткого плана по выходу королевства из ЕС "похоронят" предложение британского премьера Терезы Мэй.

— Поскольку госпожа Мэй уже заявила о нежелании уходить в отставку, то, скорее всего, она попытается сейчас, имея за собой это голосование, добиться от ЕС смягчения целого ряда положений, касающихся экономических решений, таможенной границы с Ирландией и так далее — тех вопросов, которые вызывают наибольшее неприятие со стороны сторонников более жёсткого Брексита, — сказал политолог.

Межуев отметил, что "это феерическое событие", но следом за ним начнутся повторные переговоры с ЕС для заключения более выгодного для Лондона договора. По оценке собеседника Лайфа, согласование новых условий может занять более продолжительное время, чем ожидалось.

Напомним, Соединённое Королевство должно покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. В октябре Правительство Великобритании и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия Брексита, но 15 января палата общин проголосовала против документа.