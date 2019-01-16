Лавров разъяснил позицию России по переименованию Македонии

К новому названию претензий нет, но вот насколько легитимна сама процедура, задаются вопросом в российском МИД.

Москва не против нового названия Македонии, но у неё есть вопросы к самой процедуре переименования. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2018 года (прямую трансляцию вёл Лайф).

Министр отметил, что российская сторона всегда поддерживала диалог между Грецией и Македонией и выступала за поиск такого решения, которое бы устроило общественность, правительства и народы двух стран.

— Мы не выступаем против названия, которое в итоге появилось и было объявлено. Мы задаём вопросы о том, насколько легитимен этот процесс и насколько он действительно обусловлен стремлением найти консенсус между Грецией и Скопье, — подчеркнул Лавров.

Напомним, что парламент Македонии уже утвердил поправки в конституцию, которые решили внести для переименования государства. Теперь оно будет называться Северной Македонией. На этом настаивала Греция, поскольку в её составе есть историческая область Македония, и Афины опасались, что соседняя страна с таким же названием сможет предъявить территориальные претензии. Между тем македонская оппозиция заявила о намерении обратиться в ООН, чтобы не допустить переименования.