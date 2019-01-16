"Что вы делаете, мамаша?!" В Костроме сняли на видео, как мать избивала сына

В ходе проверки выяснилось, что запечатлённый на видео фрагмент был вырван из воспитательного контекста.

Жители Костромы обсуждают появившийся в Сети ролик, на котором мама пытается волочить по улице своего сына, а тот истошно рыдает. Кадры вызвали возмущение и волну негодования у пользователей.

— Зачем бить ребёнка-то? Вы видите, что вы делаете, мамаша?! — говорит на видео очевидец событий. Женщина в ответ лишь огрызается и просит "проходить мимо".

Местные правоохранители провели проверку инцидента и сообщили, что уже навестили 44-летнюю мать двоих детей, ставшую героиней ролика. Полицейские проверили условия содержания несовершеннолетних, а также выяснили, что никаких травм или физического вреда мать своему ребёнку не нанесла. Как сообщается, попавший на видео фрагмент был вырван из контекста.

С женщиной была проведена профилактическая беседа. Ей напомнили о недопустимости жестокого обращения с детьми и об ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Ранее Лайф публиковал видео издевательств москвички над сыном.