Ушаков: Сербия заявила об усилении мер безопасности во время визита Путина

Сербия заявила России об усилении мер безопасности во время визита президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
— Сербия заверила Россию, что принимаются все меры по обеспечению безопасности визита Путина, — заявил Ушаков.
Ранее МВД Сербии также отмечало, что максимально усилит меры безопасности в день визита в страну президента России Владимира Путина, который запланирован на 17 января.
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