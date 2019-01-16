Ушаков: Сербия заявила об усилении мер безопасности во время визита Путина

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Ушаков: Сербия заявила об усилении мер безопасности во время визита Путина

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Фото: pixabay

Сербия заявила России об усилении мер безопасности во время визита президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

— Сербия заверила Россию, что принимаются все меры по обеспечению безопасности визита Путина, — заявил Ушаков.

Ранее МВД Сербии также отмечало, что максимально усилит меры безопасности в день визита в страну президента России Владимира Путина, который запланирован на 17 января.

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