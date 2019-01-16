В Москве задержали таксиста, открывшего огонь по пассажирам

Инцидент произошёл у торгового центра на Осеннем бульваре, после чего очевидцы вызвали полицию.

В Москве задержали таксиста, стрелявшего по людям на западе города, сообщает агентство "Москва" в пресс-службе УВД по ЗАО ГУ МВД России по столице.

— В Московской области задержали подозреваемого — 48-летнего приезжего. Установлено, что злоумышленник производил выстрелы из травматического пистолета, на которое у него имеются разрешительные документы, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл у торгового центра на Осеннем бульваре. Рядом с ТЦ были слышны выстрелы и громкие крики.

Как рассказал 29-летний местный житель, он и его девушка договорились с таксистом о поездке, но во время разговора произошёл конфликт, во время которого водитель вышел из машины, достал предмет, похожий на пистолет, и открыл огонь по паре. Потерпевшие побежали в сторону ТЦ.

В результате инцидента никто не пострадал, а подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве таксист напал на пассажира с ножом из-за проблем с банковской картой.