Лишился обоих глаз. Взрыв Audi московского бизнесмена в Абхазии попал на видео

По версии следствия, между лобовым стеклом и капотом своей машины он нашёл пакет со взрывчаткой и попытался его убрать.

Предприниматель из Москвы Михаил Еваленко пострадал в результате взрыва автомобиля Audi Q-7 в абхазском посёлке Лдзаа. Как сообщил помощник генпрокурора республики по связям с общественностью Даур Амичба, возбуждено дело по статье "Покушение на убийство".

— Между лобовым стеклом автомобиля и капотом находился пакет со взрывчаткой. Сам водитель пытался извлечь пакет, в результате чего произошёл взрыв, — цитирует его Sputnik Абхазия.

Пострадавшего экстренно доставили в сочинскую лечебницу, где ему была проведена операция. Москвичу пришлось удалить оба глаза. Еваленко собираются перевезти из Сочи в столицу. По словам врачей, мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии.