Путин проводит первое в нынешнем году совещание с членами правительства

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Путин проводит первое в нынешнем году совещание с членами правительства

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Президент РФ Владимир Путин проводит первое в нынешнем году совещание с членами правительства. За ходом заседания следите в прямой трансляции Лайфа.

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