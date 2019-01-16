"Катастрофа полнейшая". Путин поручил доложить о ЧП в Шахтах и Магнитогорске

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"Катастрофа полнейшая". Путин поручил доложить о ЧП в Шахтах и Магнитогорске

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Место обрушения в Магниготорске. Фото: © РИА Новости/Илья Московец

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву доложить ему о трагических событиях, которые произошли в Магнитогорске и Шахтах.

— Что произошло в Шахтах, какие последствия. В Магнитогорске масштаб ещё больше: 39 погибших, 6 детей из них, это катастрофа полнейшая, — сказал Путин на совещании с правительством.

Путин также поручил Зиничеву проследить, чтобы все выплаты жильцам повреждённого дома в Шахтах дошли до них в полном объёме.

Как уже сообщал Лайф, и в Магнитогорске, и в Шахтах произошёл взрыв бытового газа. В Ростовской области погибло пять человек, а жертвами трагедии в Челябинской области стали 39 жильцов дома.

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