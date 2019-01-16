В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Эрдогана в Москве

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В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Эрдогана в Москве

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Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков подтвердил информацию о встрече Владимира Путина со своим коллегой Реджепом Эрдоганом, которая состоится в Москве 23 января.

Стороны обсудят ситуацию в Сирии с учётом намерений США о выводе войск из этого региона.

— Путин и Эрдоган на переговорах обсудят вопросы запуска работы конституционного комитета в Сирии, — добавил дипломат.

Кроме того, Россия после визита Эрдогана предложит провести на своей территории трёхстороннюю встречу Россия — Турция — Иран.

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