В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Эрдогана в Москве

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков подтвердил информацию о встрече Владимира Путина со своим коллегой Реджепом Эрдоганом, которая состоится в Москве 23 января.
Стороны обсудят ситуацию в Сирии с учётом намерений США о выводе войск из этого региона.
— Путин и Эрдоган на переговорах обсудят вопросы запуска работы конституционного комитета в Сирии, — добавил дипломат.
Кроме того, Россия после визита Эрдогана предложит провести на своей территории трёхстороннюю встречу Россия — Турция — Иран.
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