"Чепуха и глупость". В Кремле оценили слухи об их "агенте Трампе"

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"Чепуха и глупость". В Кремле оценили слухи об их "агенте Трампе"

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Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков прокомментировал заявления американских СМИ о том, что Дональд Трамп является "российским агентом".

— Ну что вы спрашиваете чепуху, — заявил Ушаков журналистам, задавшим об этом вопрос. — Это же глупость, чего комментировать? Ну как может быть президент Соединенных Штатов агентом другой страны, сами подумайте...

Он обратил внимание, что на этом фоне отношения России и США, мягко говоря, оставляют желать лучшего.

— Отношения России и США хуже некуда, для их развития ничего не произошло, — подытожил представитель Кремля.

Напомним, что на днях во время брифинга в Белом доме Трамп заявил, что "никогда не работал на Россию", а задавать ему подобные вопросы — это всё равно что опозориться.

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