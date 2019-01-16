Искали 18 лет. В Иркутской области задержали серийного маньяка

Подозреваемый в совершении 11 нападений насиловал и грабил своих жертв, угрожая ножом.

50-летний житель города Тулун Иркутской области задержан по обвинению в совершении нападений и изнасилований в период с 2001 по 2012 год, сообщает региональное Следственное управление СК РФ.

Как отмечается, долгое время нападения оставались нераскрытыми, так как подозреваемый "принимал самые тщательные меры для сокрытия следов преступлений".

Следствие выяснило, что от действий мужчины пострадало 11 человек, в том числе несколько несовершеннолетних. Угрожая ножом, подозреваемый уводил жертв в безлюдные места города, где насиловал и грабил.

В следственно-оперативную группу помимо следователей регионального подразделения СК России и сотрудников уголовного розыска МВД России по Иркутской области вошли опытные криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ.

Был проведён ряд генетических судебных экспертиз, после чего следователи сделали вывод о серийности преступлений.

Были проведены исследования и генетические экспертизы более 15 тысяч биологических образцов проверяемых лиц. Это помогло установить личность того, чей генетический профиль совпал с ДНК нападавшего.

Подозреваемый был задержан и заключён под стражу. Следователи устанавливают его причастность к другим подобным эпизодам.

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