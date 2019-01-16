Путин поручил полностью расселить повреждённый взрывом дом в Магнитогорске

По предварительной оценке, это потребует около 1,3 миллиарда рублей. Эти деньги намерены взять из трёх источников.

Президент РФ Владимир Путин поручил предоставить новые квартиры всем жителям дома, который в Магнитогорске был повреждён взрывом. Об этом он сказал на встрече с кабинетом министров.

— Надо пойти навстречу и дом расселить целиком. Всем предоставить жильё, — сказал Владимир Путин, отметив, что к нему по этому вопросу обращались жители города.

Он добавил, что это нужно сделать, "несмотря на то что экспертиза показывает, что жить можно".

— Я людей понимаю, которые живут в этом месте. Ясно, что это будет стоить каких-то денег. Свыше миллиарда, 1,3 миллиарда, — отметил Владимир Путин.

Он пояснил, что деньги можно получить из трёх источников — из федерального и регионального бюджетов, а также "поговорить" с Магнитогорским металлургическим комбинатом.

— Откликаются. И сделайте в короткие сроки, — заключил президент, обращаясь к присутствующему на встрече Борису Дубровскому, губернатору Челябинской области.

Напомним, 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома в результате взрыва газа. В этой трагедии погибло 39 человек.

Ранее в планах властей было обеспечение жильём только тех, кто лишился квартиры в результате произошедшего.