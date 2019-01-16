Чудо в 2 кг. В мужской колонии под Новгородом родилась девочка

Сотрудникам исправительной колонии № 7 в Новгородской области пришлось принимать роды у женщины, которая приехала на свидание к своему осуждённому мужу. Как сообщается на сайте областного управления ФСИН, она благополучно родила девочку.
Внезапные роды начались у неё вечером 15 января. Дежурившие сотрудники ИК сразу вызвали скорую.
— Непосредственное участие в принятии родов волей судьбы пришлось принимать и отцу ребёночка, — говорится в сообщении.
Женщина родила благополучно. Вес девочки — около двух килограммов, рост — 43 сантиметра.
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